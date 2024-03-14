В Воздушных силах заявили, что на Полтаву и Чернигов движутся ракеты

На Полтаву и Чернигов движутся ракеты. Об этом сообщают Воздушные силы, передает УНН.

"Ракета на Полтаву. Ракета на Чернигов с востока", - говорится в сообщении.

Напомним

В Воздушных силах заявили о движении нескольких групп дронов. В Одесской области работает ПВО.