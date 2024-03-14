Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
В Воздушных силах заявили, что на Полтаву и Чернигов движутся ракеты
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
В Воздушных силах заявили, что на Полтаву и Чернигов движутся ракеты
Ракеты движутся в направлении Полтавы и Чернигова, а в Одесской области работает противовоздушная оборона.
россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб
В течение суток, 14 марта, зафиксировано 68 боевых столкновений, также враг нанес 14 ракетных и 103 авиационных удара. Больше всего штурмов Силы обороны отбили на Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях.
В Одесской области работает ПВО
В Одесской области работают системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять атаке беспилотников.
Хорватия вводит противоречивый термин в Уголовный кодекс: журналисты и оппозиция считают это попыткой "закрыть им рот"
Хорватия ввела противоречивый закон, предусматривающий наказание информаторов, которые передают информацию из судебных расследований прессе, несмотря на беспокойство оппозиции и журналистов об ограничении свободы СМИ и обличителей.
Использует, как живой щит: в ГУР подтвердили, что рф блокирует эвакуацию в белгородской области
Российские власти блокируют эвакуацию гражданского населения из белгородской области, поскольку российские добровольческие подразделения прорываются через границу, используя гражданское население как живой щит для защиты российского террористического режима.
Болгария отправила в Украину первую партию из обещанной сотни бронетранспортеров
Болгария успешно отправила первую партию из 30 бронетранспортеров БТР-60 советских времен в Украину в рамках военной помощи, в целом планируется поставка 100 машин.
Четко понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения: Умеров о рабочей поездке на фронт
Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий Александр Сырский регулярно посещают боевые бригады на передовой, чтобы понять ситуацию, обсудить вызовы с командирами подразделений и принять решение для поддержки войск и достижения победы.
В Мукачево люди в военной форме "запаковали" мужчину в авто, ТЦК проводит проверку
В Мукачево люди в военной форме силой посадили мужчину в микроавтобус, а Закарпатский областной центр военно-специальных операций проводит расследование инцидента.
Фейковые сообщения от супермаркетов: в полиции предупредили о новой мошеннической схеме
В последнее время украинцы получают фейковые сообщения от якобы супермаркетов, которые позволяют мошенникам получить доступ к банковским счетам граждан, обманом заставляя их переходить по фишинговым ссылкам и вводить персональные данные.
В Воздушных силах заявили об атаке "шахедов" на Николаевщину
Российские оккупанты запустили с юга в сторону Николаевской области беспилотники-камикадзе Shahed.