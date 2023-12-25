В Воздушных силах зафиксировали движение вражеских беспилотников в направлении Одессы
Боевые беспилотники "Шахеды" направляются в Одессу. В Воздушных силах призывают одесситов пройти в укрытие.
Используют технику, несмотря на непогоду: Барабаш рассказал о третьей волне наступления россиян на Авдеевку
российские войска усилили штурмы Авдеевки, начав третью волну наступления, используя военную технику, несмотря на плохие погодные условия.
путин подразнил лукашенко по поводу поставок яиц, и призвал белорусов "не жадничать"
путин в шутку сказал лукашенко, чтобы тот обеспечил россию куриными яйцами, призвав беларусь "не жадничать".
Устроил стрельбу на дороге: в центре Киева полиция задержала мужчину
Киевская полиция оперативно задержала мужчину, причастного к стрельбе на Печерске. В его автомобиле нашли вероятные патроны и стреляную гильзу.
лукашенко после встречи с путиным пригрозил Украине "крахом" и призвал Киев к переговорам
лукашенко после встречи с путиным предупредил Украину о "крахе", если она не договорится о мире с россией в течение года.
Силы обороны продолжают сдерживать врага: Генштаб о ситуации на Марьинском направлении
Под Новомихайловкой Силы обороны отбили вражеские атаки, а Марьинка и другие районы подверглись артиллерийским обстрелам.
ГСЧС и МВД увеличили количество подразделений, которые будут дежурить на праздники
Министерство внутренних дел Украины привлекает 20 тыс. полицейских и 7 тыс. спасателей для обеспечения безопасности во время новогодне-рождественских праздников.
лукашенко сделал заявление о ядерном оружии: все на своих местах в хорошем состоянии
лукашенко подтвердил, что российское ядерное оружие, запланированное для беларуси, прибыло - "все на своих местах в хорошем состоянии".
Бои за Марьинку продолжаются: в ВСУ опровергли заявления шойгу
Заявления россии о захвате Марьинки в ВСУ опровергают, поскольку бои продолжаются, а украинские войска все еще находятся в пределах города.
Оправдывал российскую агрессию: депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам тюрьмы
Черкасского депутата Александра Замирайло приговорили к 5 годам за оправдание российской агрессии. Он высказывал пророссийские взгляды и надеялся возглавить область в условиях оккупации.