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Угроза с юга: мониторинговые группы сообщают о пусках "шахедов" в Крыму

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 16:25  •  17150 просмотра

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Мониторинговые каналы сообщают об угрозе БПЛА с юга. Есть информация о пусках "шахедов" в Крыму.

Мониторинговые Telegram-каналы предупреждают о запуске БпЛА в оккупированном Крыму.  Об этом передает УНН

Детали 

Согласно данным мониторинговых каналов, россияне осуществили пуски БПЛА типа "Shahed" в оккупированном Крыму. Вероятно, вскоре на юге Украины начнут объявлять воздушную тревогу. 

Дополнение 

Сегодня, во время воздушной тревоги украинская противовоздушная оборона сбила ракету в Криворожском районе. Как уточнили в ВС ВСУ это была российская авиационная ракета Х-59.

Напомним,

В ночь на 25 декабря украинские ПВО уничтожили 29 из 31 беспилотника "шахед" и два российских истребителя-бомбардировщика, а также нанесли удары по вражеским целям.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Загроза з півдня: моніторингові групи повідомляють про пуски "шахедів" в Криму
Threat from the South: monitoring groups report on "Shahed" launches in Crimea
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