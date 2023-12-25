Угроза с юга: мониторинговые группы сообщают о пусках "шахедов" в Крыму

Мониторинговые Telegram-каналы предупреждают о запуске БпЛА в оккупированном Крыму. Об этом передает УНН.

Детали

Согласно данным мониторинговых каналов, россияне осуществили пуски БПЛА типа "Shahed" в оккупированном Крыму. Вероятно, вскоре на юге Украины начнут объявлять воздушную тревогу.

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Сегодня, во время воздушной тревоги украинская противовоздушная оборона сбила ракету в Криворожском районе. Как уточнили в ВС ВСУ это была российская авиационная ракета Х-59.

Напомним,

В ночь на 25 декабря украинские ПВО уничтожили 29 из 31 беспилотника "шахед" и два российских истребителя-бомбардировщика, а также нанесли удары по вражеским целям.