В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"

На войне никогда не бывает достаточно средств огневого поражения и против такого врага Украине необходимо больше ПВО - так представитель командования Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию о "дефиците ракет ПВО" в Украине, сообщает УНН.

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"Я не хотел бы называть количество, но конечно что на войне никогда не бывает достаточно средств огневого поражения. И конечно, что против такого количественного, численного и мощного противника нам необходимо больше ракет и средств противовоздушной обороны", - отметил представитель командования Воздушных Сил Илья Евлаш.

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Также Евлаш сообщил, что результаты исследований экспертами обломков вражеских дронов позволяют силам ПВО более эффективно отражать воздушные атаки.

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Напомним,

16 марта The Telegraph писало, что Украина уже к концу марта может исчерпать запас ракет для противовоздушной обороны своих городов.