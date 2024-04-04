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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о "дефиците ракет ПВО"

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 09:58  •  5419 просмотра

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Украина нуждается в большем количестве ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять мощному российскому врагу. На войне никогда не бывает достаточно огневой мощи, заявил представитель командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

На войне никогда не бывает достаточно средств огневого поражения и против такого врага Украине необходимо больше ПВО - так представитель командования Воздушных Сил ВСУ  Илья Евлаш прокомментировал информацию о "дефиците ракет ПВО" в Украине, сообщает УНН.

Детали

"Я не хотел бы называть количество, но конечно что на войне никогда не бывает достаточно средств огневого поражения. И конечно, что против такого количественного, численного  и мощного противника нам необходимо больше ракет и средств противовоздушной обороны", - отметил представитель командования Воздушных Сил Илья Евлаш.

Дополнение 

Также Евлаш сообщил, что результаты исследований экспертами обломков вражеских дронов позволяют силам ПВО более эффективно отражать воздушные атаки. 

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать28 марта 2024, 13:27 • 539908 просмотров

Напомним,

16 марта The Telegraph писало, что Украина уже к концу марта может исчерпать запас ракет для противовоздушной обороны своих городов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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