Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

"Угроза применения баллистического вооружения" - такое сообщение довольно часто поступает от Воздушных сил ВС Украины. УНН пообщался с экспертами, чтобы узнать, какие баллистические ракеты есть в арсенале россиян и чем их на самом деле можно уничтожить.

Как пояснили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, баллистическая ракета совершает полет без аэродинамической подъемной силы по траектории свободно брошенного тела, без возможности маневрирования в воздухе. Двигатель в ней работает лишь 10% от общего времени полета (активный участок), а после его выключения (пассивный участок) движение ракеты осуществляется под действием силы тяжести и силы лобового сопротивления воздуха.

"Из баллистических ракет у них есть С-300 - переделанные, зенитные ракеты баллистические. У них есть "Искандеры", у них осталась "Точка-У". Это могут быть переделанные ракеты из комплекса С-400. Другие ракеты уже нельзя считать баллистическими в прямом смысле этого слова, потому что "Кинжал" и "Циркон" - это все-таки гиперзвуковые ракеты, они условно баллистические", - пояснил в комментарии УНН военный эксперт Алексей Гетьман.

На вооружении у россиян также есть ракетные комплексы, способные осуществлять пуски межконтинентальных баллистических ракет: "Сармат", "Тополь-М", "РС-24 Ярс" и межконтинентальная баллистическая ракета "Булава-30".

С-300/400

"Ракеты С-300 и С-400 - это недалекобойные ракеты, и они обстреливают приграничные и прифронтовые территории", - говорит Алексей Гетьман.

С-300 и С-400 для обстрелов украинских городов используют ракеты типа 5В55 или 48Н6 различных модификаций. По информации ОО "Украинский милитарный центр", эти ракеты имеют полуактивную головку самонаведения. Боевая часть ракет начинена готовыми поражающими элементами, в виде металлических кубиков. Они могут быть эффективными против неподвижных наземных целей, например, незащищенных складов, личного состава и автотехники на открытой местности и объектов инфраструктуры.

Зенитные ракеты 5В55К с дальностью пуска по воздушным целям до 47 км и 5В55Р с дальностью до 75 км имеют боевую часть весом 130 кг и бесконтактный радиолокационный взрыватель. Таких ракет во времена СССР было изготовлено тысячи. Часть ракет, срок хранения которых завершился, россия утилизировала довольно давно. Но обстрелы Украины ракетами этого типа свидетельствует о наличии определенного количества таких ракет на складах.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии УНН рассказал, что у россиян есть около 2,5 тысячи С-300, у которых заканчивается срок годности.

"Перед ними стоит вопрос или их утилизации за счет госбюджета, или, соответственно, использовать. Учитывая то, что это аэробаллистическая траектория, которую трудно сбивать, они решили утилизировать их в моменте нанесения на территорию Украины", - говорит Снегирев.

Больше всего от них страдают Запорожье, Херсон и Харьков.

"Точка-У"

Это также разработка еще советских времен. Именно "Точкой-У" россияне ударили по вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года. Хотя российские официальные источники заявляют, что не используют это вооружение. Этот тактический комплекс может наносить удары на 120 км.

"Это оружие крайне неточно, регулярно не попадает в цель на полкилометра и более, и его никогда не следует использовать в населенных пунктах", - говорится в одном из отчетов Amnesty International.

Но при низкой точности ракета имеет мощную боевую часть, весом около 500 кг. "Точка-У" способна нести кассетную боеголовку, которая имеет огромный радиус поражения - до 7 гектаров. Радиус поражения с обычной осколочно-фугасной боеголовкой составляет до 3 гектаров.

"Искандер"

Оперативно-тактический комплекс "Искандер" способен нести как баллистические, так и крылатые ракеты.

"Искандер-К" является крылатой ракетой, а "Искандер-М" - билистической. Заявленная дальность стрельбы баллистической ракеты составляет до 500 км, высота полета 6-50 км, а большая часть полета обычно проходит на максимальной высоте.

"Ракета имеет инерциальную систему навигации и работает по принципу баллистического полета. После запуска она движется по определенной траектории, которая включает фазу разгона и подъема на значительную высоту в верхних слоях атмосферы, а затем падение под воздействием гравитации без активного управления", - объяснили в КНИИСЭ.

"Искандеры" способны нести ядерную боеголовку.

"Кинжал"

"Кинжал" - это аэробаллистическая ракета (некоторые эксперты относят эту ракету к гиперзвуковым - ред.), поскольку для разгона этой ракеты используется самолет, и он является первой ступенью этой ракеты. После разгона эта ракета падает по той же аэробалистической траектории и, при заходе на цель, падает почти перпендикулярно к земле", - пояснил в комментарии УНН военный эксперт Валерий Рябых.

Как подтвердили специалисты КНИИСЭ, "Кинжал" - это результат доработки ракеты "Искандер". В сбитых над Украиной "Кинжалах" были обнаружены исходные компонетиты "Искандеров".

Обычно "Кинжалы" запускаются с самолетов МиГ-31 и МиГ-35.

Как пишет издание Defense Express, масса взрывчатки в боевой части "Кинжала" составляет 150 кг, это эквивалент 240 кг тротила. Интересно, что корпус оболочки БЧ Х-47М2 "Кинжал" имеет настолько большую толщину, что при падении сбитой ракеты боевую часть выбивает, "как бутылку".

"Циркон"

"Циркон" также не является чисто баллистической ракетой, поскольку на самом деле она является гиперзвуковой крылатой ракетой", - говорит эксперт Валерий Рябых.

Враг не часто использует эту ракету. Но во время атаки на столицу 25 марта были применены именно "Цирконы".

Спикер Воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш отметил, что использование "Цирконов", вероятно, свидетельствует о дефиците оружия у врага.

"Вообще этот тип ракет является противокорабельным, и он применяется только в отдельных случаях, используют различные пусковые установки, типа "Бастион", "Бал". Однако мы можем сказать о том, что если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет - крылатых ракет "Калибров", "Искандеров", других ракет, - они бы применяли их", - считает Евлаш.

"Циркон" россияне использовали для ударов по украинским городам и ранее, в частности, во время атаки 7 февраля этого года.

Факт использования тогда ракеты 3М22 "Циркон" подтвердили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Тогда же было установлено, что эта ракета была собрана недавно. Также эксперты установили, что ракета не соответствует тем характеристикам, которые заявлены в открытых источниках.

Согласно открытым источникам, 3М22 "Циркон" - противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, принятая на вооружение в январе 2023 года. Имеет такие заявленные врагом характеристики: дальность - 600-1500 км, скорость до 8-9 Мах, масса боевой части около 300-400 кг, длина 8-10 м. Тогда как реальная скорость, с которой летела ракета, - не более 2,5 тысячи километров.

"Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то - выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки.

Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет", - рассказал тогда директор КНИИСЭ Александр Рувин.

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Чем сбивать баллистику?

Против таких ракет, как, например, "Циркон" или "Кинжал", как пояснил Валерий Рябых, "может действовать только система противоракетной обороны, которая у нас есть в ограниченном количестве". Комплексы "Patriot" и франко-итальянские комплексы "SAMP/T" - это примеры таких систем.

Представитель командования Воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш уточняет: "Но конечно, что баллистика - это сложный ракетный комплекс, и перехватить его несколько сложнее. Однако благодаря нашим партнерам мы имеем средства поражения, конечно, нам их нужно больше, поскольку очень большой фронт".

Сколько у врага есть баллистических и условно баллистических ракет - сказать сложно. Оценки экспертов разнятся от 10 штук, например, "Цирконов", до сотен единиц других ракет.

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