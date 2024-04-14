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В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине
Пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины 13 апреля 2024 года успешно поразили вражескую цель в Луганской области, и ожидается, что таких ударов станет больше благодаря дополнительным поставкам ракет от западных партнеров.
Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 453 650 человек личного состава и 7174 танков.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли 15 ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, пункты управления, станции беспилотников и зенитно-ракетный комплекс.
Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе
Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 10 беспилотников-камикадзе, запущенных Россией в ночь на 14 апреля.
Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны
По разным данным, каждый пятый ребенок в мире подвергается насилию в той или иной форме. Лишь 10% случаев насилия над детьми становятся известны правоохранителям, органам опеки, и приобретают огласку. 80% случаев сексуального насилия совершают знакомые ребенка
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в Чили после бурного 9-дневного плавания со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, преодолев более 2 000 километров через 10-метровые волны и ветер 30 м/с.
NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками
Израиль планирует ответить на удары Ирана беспилотниками и ракетами в рамках скоординированной операции со своими союзниками, сообщают источники, на которые ссылается The New York Times.
14 апреля: Международный день внезапного смеха, Всемирный день футбольного вратаря
Сегодня, 14 апреля, все любители юмора, и те люди, которые всегда стараются быть позитивными и сохранять хорошее настроение, могут присоединиться к Международному дню внезапного смеха.
США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану
США просят Израиль предупредить о возможном ответе Ирану, а глава Пентагона Ллойд Остин заверил Израиль о полной поддержке США против атак со стороны Ирана и его союзников.
Microsoft начинает тестировать рекламу в меню "Пуск" Windows 11
Корпорация Майкрософт тестирует рекламу в меню "Пуск" Windows 11 для некоторых участников программы Windows Insider, с возможностью выключить эту функцию, но со временем она может быть включена для всех пользователей.