В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за работу - удар по вражескому объекту на Луганщине, проведенный накануне. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных Сил за успешный, а главное - результативный удар по вражескому объекту на Луганщине 13 апреля 2024 года. Украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу. Командующий Воздушными Силами Николай Олещук

Олещук подчеркнул, что таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит БОЛЬШЕ ракет от наших западных партнеров.

Контекст

13 апреля во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы в районе машиностроительного завода. В СтратКоми ВСУ заявили, что Силы обороны успешно поразили в Луганске пункт управления группировки российских войск "Центр".

ВСУ ударили по пункту управления россиян в оккупированном Луганске