В Волчанске, что на Харьковщине, продолжаются уличные бои. россияне пытаются продвигаться в некоторых локациях, впрочем у них ничего не получается. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«В Волчанске продолжаются уличные бои. Противник пытается в определенной степени в некоторых локациях продвигаться, впрочем у него ничего не получается», - сказал Саранцев.

Кроме того, он прокомментировал информацию Института изучения войны о том, что россияне полностью захватили агрегатный завод в Волчанске.

«Сообщения, которые были ранее, которые распространили наши СМИ в соцсети относительно публикации ISW о занятии агрегатного завода, здесь следует отметить, что этот агрегатный завод и так контролировался ранее подразделениями оккупационных войск, поэтому эта информация не имеет никакой новостной ценности», - заявил Саранцев.

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Дополнение

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска, вероятно, захватили весь агрегатный завод в Волчанске (к северо-востоку от Харькова) и продолжили наземные атаки на севере Харьковской области 29 июля.

В ОТГ «Харьков» сообщалось, что на Харьковском направлении основные усилия враг сконцентрировал в районах Глубокого и Волчанска.