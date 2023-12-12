В Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar
Vodafone подтверждает высокий спрос на национальный роуминг со стороны пользователей "Киевстар". Фиксируются проблемы с приложением.
Сбой в работе "Киевстар": на Сумщине не работает система оповещения воздушных тревог
Неисправность сети "Киевстар" нарушила работу системы оповещения о воздушной опасности в Сумской области. Гражданам рекомендуется следить за сообщениями о воздушной опасности из официальных источников.
Самый смертоносный теракт: в Пакистане террорист-смертник убил по меньшей мере 22 офицеров
В результате нападения террориста-смертника на полицейский участок в Пакистане погибло не менее 22 полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Техрик-е-Джихад Пакистан", ответвление Талибана.
Киевстар объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой
Мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.
Даже в условиях войны большинство украинцев не отказались от новогоднего шопинга - исследование
Несмотря на войну, 59% украинцев не собираются сокращать рождественские покупки, причем большинство планирует начать их в период с 1 по 24 декабря и намерено потратить 1000-5000 гривен.
рф не использует против Украины "шахэды" с реактивными двигателями - Игнат
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат опровергает заявления о том, что россия использует в Украине "шахеты" с реактивными двигателями, утверждая, что такая информация является неправдивой и спекулятивной.
Предприятие "Конкорд-22" сорвало поставку тысячи дронов для армии: глава КОВА Руслан Кравченко обратился к правоохранителям
Киевская областная военная администрация разорвала контракт на поставку беспилотников из-за невыполнения поставщиком условий контракта.
По Ирландии пронесся шторм Фергюс: ветер валил деревья и срывал крыши домов
Шторм Фергус обрушился на Ирландию со скоростью ветра 117 км/ч, нанеся значительный ущерб в графстве Голуэй, повалив деревья и сорвав крыши.
Информаторка фсб передавала оккупантам геолокации ВСУ в Донецкой области через "связного" из УПЦ (МП) - СБУ
Служба безопасности Украины задержала информаторку фсб, которая передавала россии геолокацию украинских сил в Донецке, а ее связным был священнослужитель УПЦ (МП). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Глава МВД отреагировал на сбой в работе Киевстара
Компания "Киевстар" столкнулась с серьезным сбоем в работе, что привело к перебоям в предоставлении мобильных и интернет-услуг. Министр внутренних дел Клименко советует пострадавшим лицам обращаться за экстренной помощью в экстренные службы или пользоваться Wi-Fi в "пунктах несокрушимости"