В Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar

Vodafone сообщил о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar, которые хотят подключиться. В компании заявили, что с их стороны услуга нацроуминга работает корректно. Впрочем, абоненты фиксируют проблемы с приложением, сообщает УНН.

Имеем большое количество обращений от абонентов КС в наши колл-центры по услуге нацроуминга. На нашей стороне услуга работает корректно. По крайней мере видим абонентов lifecell, зарегистрированных в нашей сети с помощью услуги национального роуминга - говорится в сообщении Vodafone в Facebook.

В компании отметили, что абоненты Vodafone могут регистрироваться в сети другого оператора. Сейчас это также только сеть lifecell.

Добавим

Впрочем, у Vodafone также проблемы с приложением. Пользователи жалуются на то, что не могут войти в приложение. Появляется сообщение о технических работах, временно блокирующих доступ.

Дополнение

На сеть мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar) совершили мощную хакерскую атаку, ставшую причиной технического сбоя.

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