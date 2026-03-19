В Винницкой области родители закопали тело младенца на свалке - они взяты под стражу

В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении супругам, из-за бездействия которых умер их двухмесячный ребенок. После этого родители вывезли тело младенца за пределы населенного пункта и закопали вблизи свалки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, семья из Погребищенской общины состояла на учете социальных служб. Условия проживания детей были ненадлежащими, мужчина злоупотреблял алкоголем и совершал домашнее насилие. Ранее троих детей уже изымали из семьи из-за ненадлежащего ухода.

В июле 2025 года родители оставили младенца без присмотра на 5-6 часов, пока употребляли алкоголь. Когда вернулись, ребенок уже не подавал признаков жизни. Вместо вызова медиков они решили скрыть смерть, вывезли тело и закопали возле свалки, после чего выехали в другую область.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и обстоятельства происшествия. Тело ребенка эксгумировано, назначены экспертизы.

Супругам инкриминируют злостное невыполнение родительских обязанностей и оставление в опасности, повлекшее смерть. Мужчине также инкриминируют истязание детей.

Сейчас трое детей находятся в приемной семье. Прокуратура также проверяет действия служб, ответственных за надзор за семьей.

Причиной этой трагедии стало не фатальное стечение обстоятельств, а равнодушие и безответственность ближайших ребенку взрослых. А еще – их цинизм, ведь они надеялись скрыть преступление и жить себе дальше. Так не должно быть, и так не будет - заявил руководитель Немировской окружной прокуратуры Дмитрий Данилов.

