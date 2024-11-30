В Винницкой области четвертые сутки ищут пропавшую 15-летнюю девушку: что известно

В Винницкой области четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей 15-летней Алины Коломийчук, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

15-летняя девушка пропала 26 ноября в селе пещера Тульчинского района. Последний раз ее видели в 16.30, она вышла из дома и не вернулась.

Полицейские и кинологи со служебными собаками проверяют лесные насаждения, побережье реки, недострои и заброшенные здания. Водолазы ГСЧС обследуют водоемы.

Приметы девушки: рост 164 см, среднего телосложения, волосы русые.

На момент исчезновения была одета в синие брюки, черную куртку и черные ботинки.

В полиции также призвали всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, ее месте пребывания или другие сведения, которые могут стать полезными в поисках, сообщать по телефонам: 0672563323 или 102.