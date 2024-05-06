В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин

Венгрия не будет передавать Киеву украинских мужчин-беженцев призывного возраста, заявил вице-премьер-министр страны Жолт Шемьен. Он указал, что нельзя выдавать никого, чья жизнь будет в опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Magyar Nemzet.

Детали

Венгрия не будет выдавать беженцев Украине. Мы не будем выяснять, считают ли украинцы их призывниками или нет. Исходя из элементарной человечности, мы не позволим отправить их на смерть - заявил вице-премьер-министр страны.

Шемьен заявил, что все беженцы из Украины находятся в безопасности в Венгрии и получают необходимую помощь. По его словам, в Венгрии рады всем украинским гражданам.

По его словам, в случае с венграми на Закарпатье - это национальный долг Будапешта, а в случае с украинцами - "гуманитарный и юридический жест, поскольку никто, чья жизнь будет под угрозой, не подлежит экстрадиции".

"А украинцы хотят их освободить, чтобы отправить на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому все те, кто бежал к нам из Украины, в безопасности, и они не будут выданы", - подтвердил вице-премьер.

Контекст

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине в вопросе возвращения граждан призывного возраста для участия в войне против рф.

Литва рассматривает возможность ограничения социальных услуг, разрешений на работу и документов для украинских мужчин призывного возраста в стране, чтобы способствовать их возвращению в Украину.