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В Угорщині заявили, що не повертатимуть українських чоловіків

В Угорщині заявили, що не повертатимуть українських чоловіків

Київ • УНН

 • 33815 перегляди

Угорщина не видаватиме українських чоловіків-біженців призовного віку Україні, гарантуючи їхню безпеку та надаючи необхідну допомогу.

 Угорщина не буде передавати Києву українських чоловіків-біженців призовного віку, заявив віцепрем’єр-міністр країни Жолт Шем’єн. Він вказав, що не можна видавати нікого, чиє життя буде в небезпеці. Про це УНН повідомляє із посиланням на Magyar Nemzet

Деталі 

 Угорщина не видаватиме біженців Україні. Ми не будемо з'ясовувати, чи вважають українці їх призовниками, чи ні. Виходячи з елементарної людяності, ми не дозволимо відправити їх на смерть

- заявив віцепрем'єр-міністр країни.

Шем’єн заявив, що всі біженці з України перебувають у безпеці в Угорщині й отримують необхідну допомогу. За його словами, в Угорщині раді всім українським громадянам.

За його словами, у випадку з угорцями на Закарпатті - це національний обов'язок Будапешта, а у випадку з українцями - "гуманітарний і юридичний жест, оскільки ніхто, чиє життя буде під загрозою, не підлягає екстрадиції".

 "А українці хочуть їх звільнити, щоб відправити на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож усі ті, хто втік до нас з України, у безпеці, і вони не будуть видані",  - підтвердив віцепрем'єр. 

Контекст 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні у питанні повернення громадян призовного віку для участі у війні проти рф. 

Литва розглядає можливість обмеження соціальних послуг, дозволів на роботу та документів для українських чоловіків призовного віку в країні, щоб сприяти їхньому поверненню в Україну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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