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В Венгрии запретили ЛГБТК+ мероприятия: детали новой поправки к конституции

Киев • УНН

 • 3636 просмотра

Парламент Венгрии принял поправку, которая позволяет запрещать публичные ЛГБТК+ мероприятия, такие как Будапешт Прайд. Власть сможет идентифицировать участников и штрафовать.

В Венгрии запретили ЛГБТК+ мероприятия: детали новой поправки к конституции

В понедельник, 14 апреля, парламент Венгрии принял поправку к конституции, которая позволяет запрещать публичные мероприятия ЛГБТК+ сообщества. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Поправка, для принятия которой требовался голос двух третей, прошла по партийным линиям со 140 голосами "за" и 21 "против". Ее предложила правящая коалиция во главе с нынешним премьер-министром Виктором Орбаном. Правоведы и критики венгерской власти называют это решение еще одним шагом к авторитаризму.

Данная поправка предусматривает, что права детей на моральное, физическое и духовное развитие преобладают над любым другим правом, кроме права на жизнь, включая право на мирные собрания. В то же время, что касается "защиты детей", запрещает "изображение или пропаганду" гомосексуальности для несовершеннолетних до 18 лет.

Также эта поправка запрещает публичные мероприятия, проводимые ЛГБТК+ сообществами, включая популярное мероприятие Будапешт Прайд. Кроме того, поправка позволяет властям использовать инструменты распознавания лиц для идентификации людей, посещающих запрещенные мероприятия, такие как Будапешт Прайд. Это может предусматривать штрафы до 200 000 венгерских форинтов или 546 долларов США.

Критики венгерской власти утверждают, что изменения в конституцию используются для отвлечения внимания от более серьезных проблем, с которыми сталкивается страна, а также для мобилизации электората Виктора Орбана в преддверии выборов.

Напомним

Ранее УНН писал, что правящая партия FIDESZ (Фидес) премьер-министра Венгрии Виктора Орбана хочет запретить ежегодные прайды в Будапеште.

Евгений Устименко

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