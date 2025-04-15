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The Guardian

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В Угорщині заборонили ЛГБТК+ заходи: деталі нової поправки до конституції

Київ • УНН

 • 3680 перегляди

Парламент Угорщини ухвалив поправку, яка дозволяє забороняти публічні ЛГБТК+ заходи, такі як Будапешт Прайд. Влада зможе ідентифікувати учасників та штрафувати.

В Угорщині заборонили ЛГБТК+ заходи: деталі нової поправки до конституції

У понеділок, 14 квітня, парламент Угорщини ухвалив поправку до конституції, яка дозволяє забороняти публічні заходи ЛГБТК+ спільноти. Про це повідомляє AP News, передає УНН.

Деталі

Поправка, для ухвалення якої потрібен був голос двох третин, пройшла за партійними лініями з 140 голосами "за" та 21 "проти". Її запропонувала правляча коаліція на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Правознавці і критики угорської влади називають це рішення ще одним кроком до авторитаризму.

Дана поправка передбачає, що права дітей на моральний, фізичний та духовний розвиток переважають будь-яке інше право, окрім права на життя, включаючи право на мирні збори. Водночас щодо "захисту дітей" забороняє "зображення або пропаганду" гомосексуальності для неповнолітніх до 18 років.

Також ця поправка забороняє публічні заходи, що проводяться ЛГБТК+ спільнотами, включаючи популярний захід Будапешт Прайд. Крім того, поправка дозволяє владі використовувати інструменти розпізнавання облич для ідентифікації людей, які відвідують заборонені заходи, такі як Будапешт Прайд. Це може передбачати штрафи до 200,000 угорських форинтів або 546 доларів США.

Критики угорської влади стверджують, що зміни в конституцію використовуються для відволікання уваги від серйозніших проблем, з якими стикається країна, а також для мобілізації електорату Віктора Орбана напередодні виборів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що правляча партія FIDESZ (Фідес) прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана хоче заборонити щорічні прайди у Будапешті.

Євген Устименко

Євген Устименко

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