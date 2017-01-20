В.Ващиковский без США невозможно решить российско-украинский конфликт

КИЕВ. 20 января. УНН. Без американцев решить вопросы российско-украинского конфликта невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковскийв в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на Polskie Radio.