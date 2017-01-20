В.Ващиковский без США невозможно решить российско-украинский конфликт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Без американцев решить вопросы российско-украинского конфликта невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковскийв в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на Polskie Radio.
"Без американцев мы не в состоянии решить проблему российско-украинского конфликта", - сказал В.Ващиковский, ссылаясь, как сообщается, на подписанные Россией, Украиной, Германией и Францией минские соглашения.
"Нам нужна Америка", - отметил он.