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В.Ващиковский без США невозможно решить российско-украинский конфликт

В.Ващиковский без США невозможно решить российско-украинский конфликт

Киев • УНН

 • 10144 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Без американцев решить вопросы российско-украинского конфликта невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковскийв в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на Polskie Radio.

"Без американцев мы не в состоянии решить проблему российско-украинского конфликта", - сказал В.Ващиковский, ссылаясь, как сообщается, на подписанные Россией, Украиной, Германией и Францией минские соглашения.

"Нам нужна Америка", - отметил он.

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