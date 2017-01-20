В.Ващиковський: без США неможливо вирішити російсько-український конфлікт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Без американців вирішити питання російсько-українського конфлікту неможливо. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН з посиланням на Polskie Radio.
"Без американців ми не в змозі вирішити проблему російсько-українського конфлікту", - сказав В.Ващиковський, посилаючись, як повідомляється, на підписані Росією, Україною, Німеччиною і Францією мінські угоди.
"Нам потрібна Америка", - зазначив він.
Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Ф.Могеріні заявила, що країни Європейського союзу збережуть єдину позицію в питанні санкцій щодо РФ.