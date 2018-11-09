В Ужгороде построили новое футбольное мини-поле

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107208 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114411 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152341 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146236 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137318 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128610 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172509 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Ужгороде построили новое футбольное мини-поле

В Ужгороде построили новое футбольное мини-поле

Киев  •  УНН

 • 9718 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В четверг, 8 ноября, в Ужгороде открыли новое футбольное мини-поле с искусственным покрытием. Об этом сообщает городской совет Ужгорода, передает УНН.

Футбольное мини-поле построено на территории Ужгородской общеобразовательной школы I-III ступеней №8.

"Наконец мы дождались открытия этой замечательной спортивной площадки, построенной благодаря сотрудничеству закарпатских областной администрации, областного совета, городской власти Ужгорода и Федерации футбола Украины", - отметил городской голова Богдан Андриев.

Он добавил, что целью властей города является открытие как можно большего количества футбольных мини-полей на территории учебных заведений города.

"Дети должны с пользой проводить досуг, иметь условия для занятия спортом, чтобы расти здоровыми и всесторонне развитыми", - подчеркнул Андреев.

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Футбольное мини-поле было построено по программе "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины".

"Общая стоимость сооружения мини-поля - более 1,6 миллиона гривен из государственного фонда регионального развития профинансировано 749,5 тыс. грн, из бюджета Ужгорода - 871 тыс. 656 грн", - сообщили в горсовете.

Напомним, в планах Федерации футбола Украины реализовать "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов".

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