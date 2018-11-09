В Ужгороде построили новое футбольное мини-поле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В четверг, 8 ноября, в Ужгороде открыли новое футбольное мини-поле с искусственным покрытием. Об этом сообщает городской совет Ужгорода, передает УНН.
Футбольное мини-поле построено на территории Ужгородской общеобразовательной школы I-III ступеней №8.
"Наконец мы дождались открытия этой замечательной спортивной площадки, построенной благодаря сотрудничеству закарпатских областной администрации, областного совета, городской власти Ужгорода и Федерации футбола Украины", - отметил городской голова Богдан Андриев.
Он добавил, что целью властей города является открытие как можно большего количества футбольных мини-полей на территории учебных заведений города.
"Дети должны с пользой проводить досуг, иметь условия для занятия спортом, чтобы расти здоровыми и всесторонне развитыми", - подчеркнул Андреев.
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Футбольное мини-поле было построено по программе "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины".
"Общая стоимость сооружения мини-поля - более 1,6 миллиона гривен из государственного фонда регионального развития профинансировано 749,5 тыс. грн, из бюджета Ужгорода - 871 тыс. 656 грн", - сообщили в горсовете.
Напомним, в планах Федерации футбола Украины реализовать "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов".