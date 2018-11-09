В Ужгороді побудували нове футбольне міні-поле
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У четвер, 8 листопада, в Ужгороді відкрили нове футбольне міні-поле зі штучним покриттям. Про це повідомляє міська рада Ужгорода, передає УНН.
Футбольне міні-поле збудоване на території Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.
"Нарешті ми дочекалися відкриття цього чудового спортивного майданчика, який збудований завдяки співпраці Закарпатських обласної адміністрації, обласної ради, міської влади Ужгорода та Федерації футболу України", - зазначив міський голова Богдан Андріїв.
Він додав, що влада міста має на меті відкрити якомога більше футбольних міні-полів на території навчальних закладів міста.
"Діти повинні з користю проводити дозвілля, мати умови для заняття спортом, щоб рости здоровими і всебічно розвиненими", - підкреслив Андріїв.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масштабна реконструкція футбольних полів в Україні ініційована ФФУ
Футбольне міні-поле було збудоване за державною програмою "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України".
"Загальна вартість спорудження міні-поля – понад 1,6 мільйона гривень, з державного фонду регіонального розвитку профінансовано 749,5 тис. грн, з бюджету Ужгорода – 871 тис. 656 грн", - повідомили у міськраді.
Нагадаємо, у планах Федерації футболу України реалізувати "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів".