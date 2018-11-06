У ФФУ розповіли, навіщо будують футбольні майданчики по всій країні

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Розвиток масового дитячо-юнацького футболу є одним із пріоритетних завдань для керівництва Федерації футболу України. Про це під час відкриття нового футбольного міні-поля в Рівненській області заявив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, передає УНН.

"Наше завдання - привернути увагу дітей і молоді до активного способу життя. Важливо, щоб новий майданчик став для хлопців місцем, де вони б охоче і з користю проводили своє дозвілля, відточували майстерність не тільки на уроках фізичної культури, а й після занять в школі. Завдяки спільним зусиллям Федерації футболу України та місцевої влади школярі і молодь Смиги у вільний час будуть надавати перевагу заняттям спортом на цьому майданчику, тим самим зміцнюючи своє здоров'я", - сказав перший віце-президент ФФУ.

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Історія і сучасна практика показують, що більшість висококласних футболістів - родом з невеликих містечок і сіл, додав Костюченко.

"Ось тому Національна федерація ініціювала і реалізовує державну програму "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України". Хлопчики та дівчатка, як у великих містах, так і в селах повинні мати можливість тренуватися і грати на однаково хороших майданчиках. І в цьому ми їм обов'язково допоможемо", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Федерації футболу України, в 2015-2018 роках вже побудовано близько 900 нових об'єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування і будівництва на сьогодні перебувають ще близько 500 футбольних майданчиків.

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