В ФФУ рассказали, зачем строят футбольные площадки по всей стране
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Развитие массового детско-юношеского футбола является одной из приоритетных задач для руководства Федерации футбола Украины. Об этом во время открытия нового футбольного мини-поля в Ровенской области заявил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко, передает УНН.
"Наша задача - привлечь внимание детей и молодежи к активному образу жизни. Важно, чтобы новая площадка стала для ребят местом, где они бы охотно и с пользой проводили свой досуг, оттачивали мастерство не только на уроках физической культуры, но и после занятий в школе. Благодаря совместным усилиям Федерации футбола Украины и местных властей школьники и молодежь Смыги в свободное время будет отдавать предпочтение занятиям спортом на этой площадке, тем самым укрепляя свое здоровье", - сказал первый вице-президент ФФУ.
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История и современная практика показывают, что большинство высококлассных футболистов - родом из небольших городков и сел, добавил Костюченко.
"Вот поэтому Национальная федерация инициировала и реализовывает государственную программу "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины". Мальчишки и девченки, как в больших городах, так и в селах должны иметь возможность тренироваться и играть на одинаково хороших площадках. И в этом мы им обязательно поможем", - отметил он.
Напомним, по данным Федерации футбола Украины, в 2015-2018 годах уже построено около 900 новых объектов футбольной инфраструктуры, а на различных этапах проектирования и строительства на сегодня находится еще около 500 футбольных площадок.