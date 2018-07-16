В Ужгороде подожгли автомобиль офицера-пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Ночью 16 июля в Ужгороде произошел поджог транспортного средства военнослужащего Госпогранслужбы. Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ, передает УНН.
“Сегодня ночью в Ужгороде произошло возгорание транспортного средства военнослужащего Госпогранслужбы. Автомобиль принадлежал офицеру внутренней и собственной безопасности”, - говорится в сообщении.
По предварительной информации автомобиль пограничника могли поджечь и возгорание произошло от колеса.
На место происшествия вызвали представителей полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, 29 мая в Киеве сожгли машину помощника нардепа Игоря Мосийчука.
Как сообщал УНН, поджог венгерского общества в Ужгороде, который произошел 27 февраля, переквалифицировали в теракт.