В Ужгороде подожгли автомобиль офицера-пограничника

“Сегодня ночью в Ужгороде произошло возгорание транспортного средства военнослужащего Госпогранслужбы. Автомобиль принадлежал офицеру внутренней и собственной безопасности”, - говорится в сообщении.

По предварительной информации автомобиль пограничника могли поджечь и возгорание произошло от колеса.

На место происшествия вызвали представителей полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 29 мая в Киеве сожгли машину помощника нардепа Игоря Мосийчука.

Как сообщал УНН, поджог венгерского общества в Ужгороде, который произошел 27 февраля, переквалифицировали в теракт.