В Ужгороді підпалили автомобіль офіцера-прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Вночі 16 липня в Ужгороді стався підпал транспортного засобу військовослужбовця Держприкордонслужби. Про це повідомив прес-центр ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні вночі в Ужгороді сталось загорання транспортного засобу військовослужбовця Держприкордонслужби. Автомобіль належав офіцеру внутрішньої та власної безпеки”, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією автівку прикордонника могли підпалити і загорання відбулося від колеса.
На місце події викликали представників поліції. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 29 травня у Києві спалили автівку помічника нардепа Ігоря Мосійчука.
Як повідомляв УНН, підпал угорського товариства в Ужгороді, який стався 27 лютого, перекваліфікували на теракт.