В Ужгороде ребенка в коляске не пустили в развлекательное заведение: омбудсмен отреагировал

«Сетью Facebook распространяется сообщение, в котором зафиксирован случай нарушения прав ребенка с инвалидностью в детском развлекательном центре в Ужгороде на Закарпатье. В частности, его права на отдых и досуг», - написал Лубинец.

Он отметил, что в сообщении говорится о том, что администраторы развлекательного центра отказали ребенку, который передвигается на кресле, в посещении заведения.

«Для выяснения обстоятельств и получения объяснений, в развлекательное заведение направлен запрос, в котором отмечена недопустимость любых проявлений дискриминации в отношении детей с инвалидностью и представителей других маломобильных групп населения, а также на соблюдении принципа доступности в сфере услуг, отдыха и досуга, целесообразности создания безбарьерного игрового пространства», - сообщил Лубинец.

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По его словам, кроме того, были направлены соответствующие запросы в Ужгородский горсовет, Закарпатскую ОГА по безотлагательной проверке указанной в сообщении информации и принятия надлежащих мер реагирования, в случае наличия правовых оснований.

«Отмечу, Украина, ратифицировав Конвенцию ООН о правах ребенка и Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, определила их частью национального законодательства и взяла на себя обязательства соблюдать их положения, выполнять установленные ими требования», - написал Лубинец.

Он отметил, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, осуществляются они государственными или частными учреждениями, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Кроме того, он напомнил, что согласно Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью государства-участники принимают надлежащие меры для того, чтобы дети с инвалидностью имели равный с другими детьми доступ к участию в играх, проведении досуга, отдыхе и в спортивных мероприятиях, в частности, в рамках школьной системы.

«Вопрос обеспечения равенства прав и свобод лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, как одной из наиболее уязвимых категорий граждан, находится на моем контроле», - сообщил Лубинец.

Дополнение

В Ужгороде девочку с ДЦП, которая передвигается на колесной коляске, не впустили в детский развлекательный центр.