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В Україні схвалили план щодо безбар'єрного простору: передбачає роботу протезистів і підтримане проживання

В Україні схвалили план щодо безбар'єрного простору: передбачає роботу протезистів і підтримане проживання

Київ • УНН

 • 407410 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд визначив план зі створення безбар’єрного простору в Україні. Він залучає в роботу 20 міністерств, які повинні забезпечити людям з інвалідністю та слабозахищеним верствам населення вільний доступ до освіти, працевлаштування, пересування та решті важливих сфер життя, пише УНН з посиланням на Мінцсоцполітики.

Деталі

Кабмін визначив план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за підтримки першої леді Олени Зеленської. 

Стратегія передбачає створення умов вільного доступу за 6 основними напрямками:

  • Суспільний та громадянський - передбачає забезпечення рівних можливостей участі всіх людей у житті громад та держави;
  • Освітній - створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту впродовж життя;
  • Економічний - забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, заняття підприємництвом молоді, жінок, літніх людей, людей з інвалідністю тощо;
  • Інформаційний - умови, за яких люди, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, що враховують їх потреби та можливості;
  • Фізичний - створення середовища, в якому громадські споруди та публічні місця, транспорт і послуги стануть фізично доступними для всіх;
  • Цифровий - забезпечення доступу до інформації, спілкування, публічних та інших послуг онлайн для всіх суспільних груп, включаючи літніх людей, людей з інвалідністю, людей, які проживають у сільській місцевості та ін.

    • Мінсоцполітики, у межах ухваленого Плану, своїми головними завданнями називає забезпечення людей допоміжними засобами реабілітації, у тому числі, через залучення протезистів/ортезистів до мультидисциплінарних команд у медичних закладах; забезпечення послугою раннього втручання для виявлення проблем зі здоровʼям на ранніх етапах життя дитини, а також надання послуги підтриманого проживання особам, які потребують стороннього догляду.

    Цитата

    «Ми вже змінюємо систему забезпечення допоміжними засобами реабілітації, для швидкого та зручного надання послуг, створюємо механізми підтримки працевлаштування людей з інвалідністю для можливості їхньої професійної реалізації. Реалізація Плану допоможе кожному та кожній повною мірою використати свій потенціал та жити повноцінним життям в Україні», - зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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