В Україні схвалили план щодо безбар'єрного простору: передбачає роботу протезистів і підтримане проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд визначив план зі створення безбар’єрного простору в Україні. Він залучає в роботу 20 міністерств, які повинні забезпечити людям з інвалідністю та слабозахищеним верствам населення вільний доступ до освіти, працевлаштування, пересування та решті важливих сфер життя, пише УНН з посиланням на Мінцсоцполітики.
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Кабмін визначив план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за підтримки першої леді Олени Зеленської.
Стратегія передбачає створення умов вільного доступу за 6 основними напрямками:
Мінсоцполітики, у межах ухваленого Плану, своїми головними завданнями називає забезпечення людей допоміжними засобами реабілітації, у тому числі, через залучення протезистів/ортезистів до мультидисциплінарних команд у медичних закладах; забезпечення послугою раннього втручання для виявлення проблем зі здоровʼям на ранніх етапах життя дитини, а також надання послуги підтриманого проживання особам, які потребують стороннього догляду.
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«Ми вже змінюємо систему забезпечення допоміжними засобами реабілітації, для швидкого та зручного надання послуг, створюємо механізми підтримки працевлаштування людей з інвалідністю для можливості їхньої професійної реалізації. Реалізація Плану допоможе кожному та кожній повною мірою використати свій потенціал та жити повноцінним життям в Україні», - зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
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