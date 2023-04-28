В Украине одобрили план по безбарьерному пространству: предусматривает работу протезистов и поддержанное проживание
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство определило план по созданию безбарьерного пространства в Украине. Он вовлекает в работу 20 министерств, которые должны обеспечить людям с инвалидностью и слабозащищенным слоям населения свободный доступ к образованию, трудоустройству, передвижению и другим важным сферам жизни, пишет УНН со ссылкой на Минцсоцполитики.
Детали
Кабмин определил план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года при поддержке первой леди Елены Зеленской.
Стратегия предполагает создание условий для свободного доступа по 6 основным направлениям:
Своими главными задачами Минсоцполитики в рамках принятого плана называет обеспечение людей вспомогательными средствами реабилитации, в том числе, через привлечение протезистов/ортезистов в мультидисциплинарные команды в медицинских учреждениях; обеспечение услугой раннего вмешательства для выявления проблем со здоровьем на ранних этапах жизни ребенка, а также предоставление услуги поддержанного проживания лицам, нуждающимся в постороннем уходе.
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«Мы уже изменяем систему обеспечения вспомогательными средствами реабилитации для быстрого и удобного предоставления услуг, создаем механизмы поддержки трудоустройства людей с инвалидностью для возможности их профессиональной реализации. Реализация Плана поможет каждому и каждому в полной мере использовать свой потенциал и жить полноценной жизнью в Украине», - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
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