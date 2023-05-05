В Ужгороді дитину у візочку не пустили до розважального закладу: омбудсмен відреагував
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Офіс омбудсмена направив запит до розважального закладу в Ужгороді, куди не пустили дитину у візочку, в якому наголосив на неприпустимості будь-яких проявів дискримінації стосовно дітей з інвалідністю. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
«Мережею Facebook шириться повідомлення, в якому зафіксовано випадок порушення прав дитини з інвалідністю в дитячому розважальному центрі в Ужгороді на Закарпатті. Зокрема, її права на відпочинок і дозвілля», - написав Лубінець.
Він зазначив, що в повідомленні йдеться про те, що адміністратори розважального центру відмовили дитині, яка пересувається на кріслі колісному, у відвідуванні закладу.
«Для з’ясування обставин та отримання пояснень, до розважального закладу направлено запит, в якому наголошено на неприпустимості будь-яких проявів дискримінації стосовно дітей з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення, а також на дотриманні принципу доступності у сфері послуг, відпочинку та дозвілля, доцільності створення безбар’єрного ігрового простору», - повідомив Лубінець.
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За його словами, крім того, були скеровані відповідні запити до Ужгородської міськради, Закарпатської ОВА щодо невідкладної перевірки зазначеної у повідомленні інформації та вжиття належних заходів реагування, у разі наявності правових підстав.
«Зазначу, Україна, ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини та Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, визначила їх частиною національного законодавства та взяла на себе зобов’язання дотримуватись їхніх положень, виконувати встановлені ними вимоги», - написав Лубінець.
Він наголосив, що відповідно до Конвенції ООН про права дитини, в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
Окрім того, він нагадав, що згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю держави-учасниці вживають належних заходів для того, аби діти з інвалідністю мали рівний з іншими дітьми доступ до участі в іграх, проведенні дозвілля, відпочинку та у спортивних заходах, зокрема, в межах шкільної системи.
«Питання забезпечення рівності прав і свобод осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, як однієї з найбільш вразливих категорій громадян, перебуває на моєму контролі», - повідомив Лубінець.
Доповнення
В Ужгороді дівчинку з ДЦП, яка пересувається на колісному візочку, не впустили у дитячий розважальний центр.