В Ужгороде водитель сбил пешехода на переходе возле ЖК "Crystal"

В Ужгороде вблизи жилого комплекса "Crystal" произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

Водитель автомобиля задел пешехода левой частью машины на пешеходном переходе. Несмотря на то, что скорость авто была небольшой, удар вызвал падение пострадавшего на землю.

На месте происшествия работают полиция и медики, которые оказывают необходимую помощь. Детали инцидента выясняются.

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