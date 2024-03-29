В Ужгороде задержали водителя серой BMW, который бросился на полицейского из-за замечания - полиция

В Ужгороде задержали водителя BMW, который опасно маневрировал на дороге, и бросился на полицейского из-за замечания. За нападение на правоохранителя ему грозит до 5 лет заключения. Кроме того, на мужчину составят админпротокол о нарушении ПДД. Об этом сообщили в Ужгородском районном управлении полиции, пишет УНН.

В Ужгороде задержали злоумышленника, который нанес телесные повреждения сотруднику полиции. ... Сейчас с ним проводят следственные действия. В соответствии со статьей 208 УПК Украины он будет помещен в изолятор временного содержания. Следователи квалифицировали такие преступной действия задержанного по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 5 лет заключения. Кроме этого на него будут составлены и административные материалы за нарушение ПДД. - сообщили в пресс-службе полиции.

Детали

По данным правоохранителей сегодня в Ужгороде сотрудники полиции увидели, как водитель на сером "BMW" совершал резкие маневры на одной из улиц центральной части города, недалеко от пешеходной зоны.

Чтобы обезопасить окружающих людей копы остановили машину. За рулем сидел 37-летний мужчина. На законные требования правоохранителей водитель BMW среагировал агрессивно и даже ударил сотрудника полиции.

По данным местных СМИ после того, как мужчина устроил махание кулаками, пассажирка серой BMW пересела за руль и скрылась с места происшествия. Авто разыскивает полиция.