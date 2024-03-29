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В Ужгороде задержали водителя серой BMW, который бросился на полицейского из-за замечания - полиция
37-летний водитель BMW был задержан в Ужгороде за опасное вождение, нападение на полицейского из-за замечания, и ему грозит до 5 лет лишения свободы за нападение, а также административные обвинения за нарушение правил дорожного движения.
Литва вызвала поверенного в делах Беларуси из-за угроз лукашенко странам Балтии и Польши
Литва вызвала временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест против его неприемлемых заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, который угрожал военной конфронтацией Литве и Польше, обвиняя их в создании военной угрозы.
Площадь посевов в Украине увеличилась, но аграрии отказываются от некоторых традиционных культур - представитель аграрного комитета ВР
В Украине засеяно более 470 000 гектаров, причем посевные площади увеличились в Херсонской и Харьковской областях благодаря разминированию, но фермеры отказываются от кукурузы в пользу более прибыльных культур, таких как соя, и сталкиваются с проблемами при экспорте в Западную Европу из-за заблокированной границы с Польшей.
ГУР получит более 700 млн гривен для предоставления единовременного пособия семьям погибших бойцов. Кабмин принял решение
Кабинет Министров Украины выделил Главному управлению разведки Министерства обороны Украины более 700 миллионов гривен для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших сотрудников ГУР МО Украины.
Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка - Шмыгаль
В марте этого года Украина получит рекордное бюджетное финансирование от наших союзников за все время войны и за всю историю независимости. Речь идет о более чем 9 млрд долларов.
Следователи установили личности псевдочиновников, которые принудительно вывезли 15 украинских детей в Россию - Офис Генпрокурора
Двух псевдочиновников обвинили в принудительном перемещении 15 украинских детей с оккупированной территории в Россию в рамках российского плана по уничтожению украинской идентичности.
россияне атаковали Никопольщину из дронов и артиллерии: есть разрушения и пострадавшие
российские оккупационные войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен, повреждены 12 домов, автомобили и линия электропередач.
Отопительный сезон пройден успешно, пункты несокрушимости продолжат работать - Шмыгаль
Украина успешно прошла отопительный сезон, но "Пункты несокрушимости", согласно постановлению правительства, будут работать на постоянной основе, чтобы поддерживать людей даже после войны.
Несмотря на санкции россия смогла удвоить импорт сырья для пороха благодаря западным компаниям - WSJ
Несмотря на западные санкции, россия увеличила импорт нитроцеллюлозы, ключевого ингредиента для производства пороха, на 70% в 2022 году от компаний из США, Германии, Тайваня и других стран.
Террористы направлялись в Киев для получения вознаграждения: в рф сделали очередное фантастическое заявление об атаке в "Крокусе" и "украинском следе"
В рф утверждают, что подозреваемые в совершении теракта в подмосковном Крокус Сити Холле якобы направлялись в Киев, чтобы получить "обещанное вознаграждение".