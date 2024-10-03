В Ужгороді водій збив пішохода на переході біля ЖК "Crystal"
Київ • УНН
У житловому районі Ужгорода сталася ДТП: автомобіль зачепив пішохода на пішохідному переході. Постраждалий впав на землю, на місці працюють поліція та медики, з'ясовуються деталі інциденту.
В Ужгороді поблизу житлового комплексу "Crystal" сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає УНН.
Деталі
Водій автомобіля зачепив пішохода лівою частиною машини на пішохідному переході. Незважаючи на те, що швидкість авто була невеликою, удар спричинив падіння постраждалого на землю.
На місці події працюють поліція та медики, які надають необхідну допомогу. Деталі інциденту з'ясовуються.
В Ужгороді затримали водія сірої BMW, який кинувся на поліцейського через зауваження - поліція29.03.24, 19:25 • 46758 переглядiв