В "УЗ" советуют пассажирам прибывать на вокзалы на 20-30 минут раньше из-за мер безопасности

"Укрзализныця" рекомендует пассажирам прибывать на вокзал за 20-30 минут до отправления поезда, поскольку будут задействованы меры безопасности. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, пишет УНН.

Прибывать на вокзалы заранее – 20-30 минут желательно. Мы будем усиливать контрольные меры на вокзалах. Как бы мы ни хотели открывать двери наших вокзалов пошире, сейчас – ключевое это безопасность каждого и каждой, кто нам доверяет свое передвижение - сообщил Перцовский.

Он добавил, что "из разных вражеских ресурсов доносятся хищнические угрозы пропагандистов – остановить железную дорогу как главную артерию страны, ударить по нашей инфраструктуре. Якобы в ответ".

Напоминаем

В "Укрзализныце" сообщили, что восстановление железнодорожной инфраструктуры в Киевской области, которую сегодня ночью повредил враг, завершено. Пути, средства связи и контактную сеть железнодорожники восстановили с опережением прогнозируемых сроков.

В Киеве запускают дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express каждые полчаса, чтобы помочь жителям левого берега добраться до правого, из-за повреждения путей метро в результате ночной атаки рф.