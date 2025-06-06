"Підстраховує метро": міська електричка у Києві після атаки рф збільшила кількість рейсів
Київ • УНН
УЗ запускає додаткові рейси Kyiv City Express кожні півгодини, щоб допомогти мешканцям лівого берега дістатися правого. Жителі можуть скористатися станціями: Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки.
У Києві запускають додаткові рейси міської електрички Kyiv City Express щопівгодини, щоб допомогти жителям лівого берега дістатися правого, через пошкодження колій метро внаслідок нічної атаки рф, повідомили в Укрзалізниці та Kyiv City Express, пише УНН.
Деталі
"Kyiv City Express підстраховує метро! Поки колеги з метрополітену працюють над відновленням пошкодженої лінії, Kyiv City Express допомагає жителям лівого берега дістатися на правий без зайвих труднощів", - повідомили в УЗ.
Жителі Дніпровського району, де пошкоджено лінію метрополітену, як вказано, як зазначили в УЗ, можуть скористатися станціями міської електрички: Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки.
"Запускаємо додаткові рейси Kyiv City Express щопівгодини", - зазначили у Kyiv City Express.
До графікових електричок, як повідомляється, додаються рейси:
- 10 рейсів Святошин – Вокзальна – Дарниця:
- 10 рейсів Дарниця – Почайна – Святошин.
Як вказано, прямуватимуть поїзди диспетчерським розкладом, який не зазначений у графіках, даючи дорогу пасажирським поїздам далекого сполучення.
"В цілому можна розраховувати на рейс кожні 30 хвилин по кожній зі станцій протягом усієї доби 6 червня", - ідеться у повідомленні.
Не працює частина гілки київського метро: в КМВА попередили про зміни режиму роботи06.06.25, 06:20 • 4416 переглядiв
Тим часом, за даними КМДА, триває ліквідація наслідків ворожої атаки у ніч на 6 червня на коліях і мережах метро. До робіт залучені близько 70 фахівців різних служб КП "Київський метрополітен".