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"Підстраховує метро": міська електричка у Києві після атаки рф збільшила кількість рейсів

Київ • УНН

 • 594 перегляди

УЗ запускає додаткові рейси Kyiv City Express кожні півгодини, щоб допомогти мешканцям лівого берега дістатися правого. Жителі можуть скористатися станціями: Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки.

"Підстраховує метро": міська електричка у Києві після атаки рф збільшила кількість рейсів

У Києві запускають додаткові рейси міської електрички Kyiv City Express щопівгодини, щоб допомогти жителям лівого берега дістатися правого, через пошкодження колій метро внаслідок нічної атаки рф, повідомили в Укрзалізниці та Kyiv City Express, пише УНН.

Деталі

"Kyiv City Express підстраховує метро! Поки колеги з метрополітену працюють над відновленням пошкодженої лінії, Kyiv City Express допомагає жителям лівого берега дістатися на правий без зайвих труднощів", - повідомили в УЗ.

Жителі Дніпровського району, де пошкоджено лінію метрополітену, як вказано, як зазначили в УЗ, можуть скористатися станціями міської електрички: Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки.

"Запускаємо додаткові рейси Kyiv City Express щопівгодини", - зазначили у Kyiv City Express.

До графікових електричок, як повідомляється, додаються рейси:

  • 10 рейсів Святошин – Вокзальна – Дарниця:
    • 10 рейсів Дарниця – Почайна – Святошин.

      Як вказано, прямуватимуть поїзди диспетчерським розкладом, який не зазначений у графіках, даючи дорогу пасажирським поїздам далекого сполучення. 

      "В цілому можна розраховувати на рейс кожні 30 хвилин по кожній зі станцій протягом усієї доби 6 червня", - ідеться у повідомленні.

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      Тим часом, за даними КМДА, триває ліквідація наслідків ворожої атаки у ніч на 6 червня на коліях і мережах метро. До робіт залучені близько 70 фахівців різних служб КП "Київський метрополітен".

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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