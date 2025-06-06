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"Подстраховывает метро": городская электричка в Киеве после атаки рф увеличила количество рейсов

Киев • УНН

 • 420 просмотра

УЗ запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express каждые полчаса, чтобы помочь жителям левого берега добраться до правого. Жители могут воспользоваться станциями: Русановка, Левобережная, Дарница, Березняки.

"Подстраховывает метро": городская электричка в Киеве после атаки рф увеличила количество рейсов

В Киеве запускают дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express каждые полчаса, чтобы помочь жителям левого берега добраться до правого, из-за повреждения путей метро в результате ночной атаки рф, сообщили в Укрзализныце и Kyiv City Express, пишет УНН.

Детали

"Kyiv City Express подстраховывает метро! Пока коллеги из метрополитена работают над восстановлением поврежденной линии, Kyiv City Express помогает жителям левого берега добраться на правый без лишних трудностей", - сообщили в УЗ.

Жители Днепровского района, где повреждена линия метрополитена, как указано, как отметили в УЗ, могут воспользоваться станциями городской электрички: Русановка, Левобережная, Дарница, Березняки.

"Запускаем дополнительные рейсы Kyiv City Express каждые полчаса", - отметили в Kyiv City Express.

К графиковым электричкам, как сообщается, добавляются рейсы:

  • 10 рейсов Святошин – Вокзальная – Дарница:
    • 10 рейсов Дарница – Почайна – Святошин.

      Как указано, поезда будут следовать по диспетчерскому расписанию, которое не указано в графиках, давая дорогу пассажирским поездам дальнего следования. 

      "В целом можно рассчитывать на рейс каждые 30 минут по каждой из станций в течение всех суток 6 июня", - говорится в сообщении.

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      Тем временем, по данным КГГА, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки в ночь на 6 июня на путях и сетях метро. К работам привлечены около 70 специалистов различных служб КП "Киевский метрополитен".

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

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