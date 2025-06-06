На Київщині завершили відновлення залізничної інфраструктури після нічної атаки рф

Відновлення залізничної інфраструктури на Київщині, яку сьогодні вночі пошкодив ворог, завершено. Колії, засоби звʼязку та контактну мережу залізничники відновили з випередженням прогнозованих термінів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

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Як зазначили в Укрзалізниці, пошкоджену вночі ділянку полотна після ремонту вже відкрито для руху поїздів. Тож вони повертаються до звичного маршруту курсування та вже прибуватимуть без запізнень.

Приміські поїзди також курсуватимуть за звичним маршрутом.

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Нагадаємо

Раніше стало відомо, що у Києві вже повністю відновлено рух поїздів метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова" після 13 годин відновлювальних робіт. Сьогодні вранці було пошкоджено колії та мережі на ділянці "червоної" лінії.

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ та столичний регіон із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії київського метро та полотно залізниці.