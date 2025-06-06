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На Київщині завершили відновлення залізничної інфраструктури після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Залізничники на Київщині швидко відновили пошкоджену внаслідок атаки рф ділянку колії, засоби зв'язку та контактну мережу. Поїзди повертаються до звичного графіка руху без запізнень.

На Київщині завершили відновлення залізничної інфраструктури після нічної атаки рф

Відновлення залізничної інфраструктури на Київщині, яку сьогодні вночі пошкодив ворог, завершено. Колії, засоби звʼязку та контактну мережу залізничники відновили з випередженням прогнозованих термінів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Деталі

Як зазначили в Укрзалізниці, пошкоджену вночі ділянку полотна після ремонту вже відкрито для руху поїздів. Тож вони повертаються до звичного маршруту курсування та вже прибуватимуть без запізнень.

Приміські поїзди також курсуватимуть за звичним маршрутом.

Очільник КМВА Ткаченко закликав водіїв підвозити людей з правого берега на лівий через пошкодження колій метро 06.06.25, 18:51 • 1138 переглядiв

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що у Києві вже повністю відновлено рух поїздів метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова" після 13 годин відновлювальних робіт. Сьогодні вранці було пошкоджено колії та мережі на ділянці "червоної" лінії.

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ та столичний регіон із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено колії київського метро та полотно залізниці.  

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКиїв
Київська область
Укрзалізниця
Kyiv
Tesla
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