В Киевской области завершили восстановление железнодорожной инфраструктуры после ночной атаки рф

Восстановление железнодорожной инфраструктуры в Киевской области, которую сегодня ночью повредил враг, завершено. Пути, средства связи и контактную сеть железнодорожники восстановили с опережением прогнозируемых сроков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Детали

Как отметили в Укрзализныце, поврежденный ночью участок полотна после ремонта уже открыт для движения поездов. Поэтому они возвращаются к привычному маршруту курсирования и уже будут прибывать без опозданий.

Пригородные поезда также будут курсировать по привычному маршруту.

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Напомним

Ранее стало известно, что в Киеве уже полностью восстановлено движение поездов метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" после 13 часов восстановительных работ. Сегодня утром были повреждены пути и сети на участке "красной" линии.

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев и столичный регион с применением баллистических ракет и дронов. В результате обстрела были повреждены пути киевского метро и полотно железной дороги.