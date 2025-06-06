В "УЗ" радять пасажирам прибувати на вокзали на 20-30 хвилин раніше через безпекові заходи

"Укрзалізниця" рекомендує пасажирам прибувати на вокзал за 20-30 хвилин до відправлення потягу, оскільки буде задіяно без пекові заходи. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, пише УНН.

Прибувати на вокзали заздалегідь – 20-30 хвилин бажано. Ми будемо посилювати контрольні заходи на вокзалах. Як би ми не хотіли відчиняти двері наших вокзалів поширше, наразі – ключове це безпека кожного та кожної, хто нам довіряє своє пересування - повідомив Перцовський.

Він додав, що "з різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів – зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі. Нібито у відповідь".

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