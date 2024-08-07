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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт

В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:47  •  13005 просмотра

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В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно, говорит эксперт.

Экономика Украины зависит от внешнего финансирования, а потому игнорировать рекомендации одного из главных кредиторов - Международного валютного фонда - сейчас опасно. В частности речь идет о разработке процедуры и проведении открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Контекст

Ранее стало известно, что административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц уволил Светлану Рекрут с должности директора-распорядителя ФГВФЛ в связи с окончанием срока ее 5-летнего контракта. Сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет заместитель Рекрут Ольга Билай. По данным СМИ, админсовет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Среди претендентов Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш.

В одном из интервью Рекрут сообщила, что МВФ требует от Украины внесения изменений в законодательство в части проведения открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ. Сейчас такой процедуры в законодательстве нет. По ее словам, Киев взял на себя обязательства разработать и утвердить такую процедуру весной 2025 года. Не исключено, что Билай может остаться и.о. директора-распорядителя ФГВФЛ до проведения открытого конкурса на эту должность, ведь какой смысл назначать нового руководителя на полгода?

"В нынешних условиях, в условиях тотальной зависимости от внешнего финансирования, безусловно, игнорировать интересы МВФ опасно, это может привести к приостановке сотрудничества, может привести к определенным финансово-экономическим проблемам для украинской экономики... Поэтому, учитывая нашу финансовую зависимость, мы должны учитывать требования МВФ, учитывая финансирование, без которого мы сейчас не можем обойтись", - отметил Бортник.

В то же время он добавил, что украинская власть всегда должна ориентироваться на национальные интересы.

Бортник подчеркнул, что Фонд гарантирования вкладов играет ключевую роль в формировании доверия к банковской системе в Украине. "В любом случае это учреждение чрезвычайно важно в финансовой системе. От функционирования, на самом деле, ФГВФЛ зависит полностью доверие общества к банковской системе", - подчеркнул он.

А потому, по словам Бортника, должность директора-распорядителя Фонда критически важна, и необходимо искать баланс, учитывать, безусловно, интересы внешних кредитов и оставлять элемент возможности со стороны правительства и Офиса Президента управлять ситуацией.

Добавим

Ранее журналисты выяснили, что один из претендентов на должность директора-распорядителя ФГВФЛ Павел Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения. В частности, по данным СМИ, в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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