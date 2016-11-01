Во всех центрах занятости Украины будут предоставлять бесплатную правовую помощь

В рамках сотрудничества предусмотрено, что во всех государственных службах Украины будут обустроены рабочие места для специалистов по оказанию бесплатной правовой помощи. Поэтому все посетители, которым нужна юридическая помощь, смогут получить консультацию по правовым вопросам и доступ к другим видам юридической помощи.

"Сегодня в Украине действуют 544 точки доступа к бесплатной правовой помощи во всех регионах. С недавнего времени есть они и в районных центрах, и малых городах. Мы постоянно работаем над тем, чтобы расширить возможности доступа к юридической помощи для местных общин и сделать содержание наших услуг максимально приближенным к их потребностям", - рассказал директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Андрей Вишневский.

Как отметил А.Вишневский, за время существования центра по предоставлению правовой помощи, консультации и другие виды правовой помощи получили около 600 тыс. граждан и было получено 500 оправдательных приговоров по уголовным делам.

Как сообщал УНН, по словам министра юстиции П.Петренко, введенная в Украине система бесплатной правовой помощи является наиболее эффективной в Восточной Европе.