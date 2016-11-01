В усіх центрах зайнятості України надаватимуть безкоштовну правову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Державна служба зайнятості та Координаційний центр з надання правової допомоги підписали меморандум про співпрацю щодо надання в усіх центрах зайнятості безкоштовної правової допомоги, передає кореспондент УНН.
У рамках співпраці передбачено, що в усіх державних службах України буде облаштовано робочі місця для фахівців з надання безоплатної правової допомоги. Тому всі відвідувачі, котрим потрібна юридична допомога, матимуть змогу отримати консультацію з правових питань та доступ до інших видів правової допомоги.
"Сьогодні в Україні діють 544 точки доступу до безоплатної правової допомоги в усіх регіонах. Віднедавна вони є і у районних центрах та малих містах. Ми постійно працюємо над тим, аби розширити можливості доступу до безоплатної правової допомоги для місцевих громад і зробити зміст наших послуг максимально наближених до їх потреб", - розповів директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський.
Як зазначив А.Вишневський, що за час існування центру з надання правової допомоги, консультації та інші види правової допомоги отримали близько 600 тисяч громадян та було отримано 500 виправдовувальних вироків у кримінальних справах.
Як повідомляв УНН, за словами міністра юстиції П.Петренка, запроваджена в Україні система безплатної правової допомоги є найбільш ефективною на теренах Східної Європи.