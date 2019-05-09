Во всех храмах ПЦУ молятся за павших во Второй мировой войне

"В этот день во всех храмах Православной церкви Украины возносим к Богу свои молитвы, чтобы Господь даровал почившим воинам вечный покой в Царстве Небесном. Твердо верим, что Господь пошлет нам победу, потому что с нами правда и с нами Бог", - отметили в ПЦУ.

Также пресс-служба ПЦУ напомнила, что сегодня православные в Украине чтят память усопших украинских воинов, которые положили на алтарь независимости Украины свою жизнь.

"Помолимся вместе за наших мужественных защитников, которые жертвенно защищали Родину. Они - достойные сыновья и дочери страны, всегда будут жить в наших сердцах", - призвали в ПЦУ.

Напомним, Православная церковь Украины призывает противостоять гибридной войне в информационном поле, чтобы вместе победить врага.