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В усіх храмах ПЦУ моляться за полеглих у Другій світовій війні

В усіх храмах ПЦУ моляться за полеглих у Другій світовій війні

Київ • УНН

 • 9459 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, у День Перемоги над нацизмом, в усіх храмах Православної церкви України моляться за полеглих захисників батьківщини в часи Другої світової війни. Про це повідомила прес-служба ПЦУ, передає УНН.

"У цей день у всіх храмах Православної церкви України підносимо до Бога свої молитви, щоб Господь дарував спочилим воїнам вічний спокій у царстві небесному. Твердо віримо, що Господь зішле нам перемогу, бо з нами правда і з нами Бог", - зазначили в ПЦУ.

Також прес-служба ПЦУ нагадала, що сьогодні православні в Україні вшановують пам'ять спочилих українських воїнів, які поклали на вівтар незалежності України своє життя.

"Помолімося разом за наших мужніх захисників, які жертовно захищали Батьківщину. Вони – гідні сини та доньки країни, які завжди житимуть в наших серцях", - закликали в ПЦУ.

Нагадаємо, Православна церква України закликає протистояти гібридній війні у інформаційному полі, аби разом перемогти ворога.

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