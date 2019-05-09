В усіх храмах ПЦУ моляться за полеглих у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, у День Перемоги над нацизмом, в усіх храмах Православної церкви України моляться за полеглих захисників батьківщини в часи Другої світової війни. Про це повідомила прес-служба ПЦУ, передає УНН.
"У цей день у всіх храмах Православної церкви України підносимо до Бога свої молитви, щоб Господь дарував спочилим воїнам вічний спокій у царстві небесному. Твердо віримо, що Господь зішле нам перемогу, бо з нами правда і з нами Бог", - зазначили в ПЦУ.
Також прес-служба ПЦУ нагадала, що сьогодні православні в Україні вшановують пам'ять спочилих українських воїнів, які поклали на вівтар незалежності України своє життя.
"Помолімося разом за наших мужніх захисників, які жертовно захищали Батьківщину. Вони – гідні сини та доньки країни, які завжди житимуть в наших серцях", - закликали в ПЦУ.
Нагадаємо, Православна церква України закликає протистояти гібридній війні у інформаційному полі, аби разом перемогти ворога.