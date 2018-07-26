В правительстве заявили об увеличении добычи газа в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. За последние полтора года Украина добыла на 700 млн кубов газа больше, чем за предыдущие периоды.
Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
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"За прошлый и часть позапрошлого года мы добыли почти на 700 млн кубов газа больше, чем за предыдущие периоды", - сообщил Гройсман.
Напомним, в правительстве заявили о 44 участках, на которых сконцентрированы запасы природного газа объемом 150 млрд кубических метров в Украине.