В уряді заявили про збільшення видобутку газу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. За останні півтора року Україна видобула на 700 млн кубів газу більше, ніж за попередні періоди.
Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
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"За минулий і частину позаминулого року ми видобули майже на 700 млн кубів газу більше, ніж за попередні періоди", – повідомив Гройсман.
Нагадаємо, в уряді заявили про 44 ділянки, на яких сконцентровані запаси природного газу об’ємом 150 млрд кубічних метрів в Україні.