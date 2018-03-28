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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 38666 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61650 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 99866 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107645 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115754 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121351 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132588 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В правительстве Украины прокомментировали пожар в Кемерово

В правительстве Украины прокомментировали пожар в Кемерово

Киев  •  УНН

 • 10710 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, унесшего жизни более 60 человек, большинство из которых - дети, передает УНН.

"В российском городе Кемерово произошла страшная трагедия, погибли дети. Хотел бы выразить соболезнования родственникам погибших", - сказал В.Гройсман.

Ранее соболезнования в связи с трагедией в Кемерово выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", - написал он в Twitter 26 марта.

В воскресенье, 25 марта, произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово. По официальным данным, погибли во время пожара 64 человека, большинство - дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

Правительство поручило МВД и ГСЧС совместно с другими органами власти начать масштабную проверку мест массового пребывания людей.

Украинские Национальные Новости

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