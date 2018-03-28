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В уряді України прокоментували пожежу в Кемерово

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду висловив співчуття у зв'язку з пожежею в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово, яка забрала життя понад 60 людей, більшість з яких - діти, передає УНН.

"У російському місті Кемерово сталася страшна трагедія, загинули діти. Хотів би висловити співчуття родичам загиблих", - сказав В.Гройсман.

Раніше співчуття у зв'язку з трагедією в Кемерово висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в Кемерово", - написав він у Twitter 26 березня.

У неділю, 25 березня, сталася масшабна пожежа у торговому центрі в російському Кемерово. За офіційними даними, загинули під час пожежі 64 людини, більшість - діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.

Уряд доручив МВС та ДСНС спільно з іншими органами влади розпочати масштабну перевірку місць масового перебування людей.

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