В уряді України прокоментували пожежу в Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду висловив співчуття у зв'язку з пожежею в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово, яка забрала життя понад 60 людей, більшість з яких - діти, передає УНН.
"У російському місті Кемерово сталася страшна трагедія, загинули діти. Хотів би висловити співчуття родичам загиблих", - сказав В.Гройсман.
Раніше співчуття у зв'язку з трагедією в Кемерово висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в Кемерово", - написав він у Twitter 26 березня.
У неділю, 25 березня, сталася масшабна пожежа у торговому центрі в російському Кемерово. За офіційними даними, загинули під час пожежі 64 людини, більшість - діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.
Уряд доручив МВС та ДСНС спільно з іншими органами влади розпочати масштабну перевірку місць масового перебування людей.