В правительстве создадут работу группу для реализации декларации о безопасности школ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Правительство решило заняться безопасным образовательным процессом в школах, расположенных на линии разграничения. Планируется создать рабочую группу по реализации декларации о безопасности школ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба МОН.
"С целью эффективного реагирования и решения насущных проблем школ планируется верифицировать информацию от департаментов образования военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей по безопасной организации образовательного процесса в школах, расположенных на линии разграничения с данными общественных организаций, занимающихся этими же школами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание надо уделить организации образовательного процесса на востоке Украины в условиях пандемии, а именно совершенствовани. дистанционных форм обучения, разработкt программ по демилитаризации образования и установления социально-психологического сопровождения школьников.
Кроме того, решено создать рабочую группу в составе народных депутатов Украины, представителей ряда министерств, международных организаций и ЮНИСЕФ с целью организации надлежащей имплементации Плана мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ.
Напомним, МОН начало пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, предусматривается совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирают учебники.