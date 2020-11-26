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В правительстве создадут работу группу для реализации декларации о безопасности школ на Донбассе

В правительстве создадут работу группу для реализации декларации о безопасности школ на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Правительство решило заняться безопасным образовательным процессом в школах, расположенных на линии разграничения. Планируется создать рабочую группу по реализации декларации о безопасности школ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба МОН.

"С целью эффективного реагирования и решения насущных проблем школ планируется верифицировать информацию от департаментов образования военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей по безопасной организации образовательного процесса в школах, расположенных на линии разграничения с данными общественных организаций, занимающихся этими же школами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание надо уделить организации образовательного процесса на востоке Украины в условиях пандемии, а именно совершенствовани. дистанционных форм обучения, разработкt программ по демилитаризации образования и установления социально-психологического сопровождения школьников.

Кроме того, решено создать рабочую группу в составе народных депутатов Украины, представителей ряда министерств, международных организаций и ЮНИСЕФ с целью организации надлежащей имплементации Плана мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ.

Напомним, МОН начало пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, предусматривается совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирают учебники.

Украинские Национальные Новости

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