В уряді створять роботу групу для реалізації декларації про безпеку шкіл на Донбасі

“З метою ефективного реагування та вирішення нагальних проблем шкіл планується верифікувати інформацію від департаментів освіти військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей щодо безпечної організації освітнього процесу у школах, розташованих на лінії розмежування, з даними громадських організацій, що опікуються цими ж школами”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу треба приділити організації освітнього процесу на сході України в умовах пандемії, а саме вдосконалення дистанційних форм навчання, розроблення програм з демілітаризації освіти й встановлення соціально-психологічного супроводу школярів.

Окрім того, вирішено створити робочу групу у складі народних депутатів України, представників низки міністерств, міжнародних організацій та ЮНІСЕФ з метою організації належної імплементації Плану заходів з реалізації Декларації про безпеку шкіл.

Нагадаємо, МОН розпочало перегляд чинної системи експертизи шкільних підручників, передбачається вдосконалення порядку організації навчання експертів, які відбирають підручники.