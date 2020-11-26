В уряді створять роботу групу для реалізації декларації про безпеку шкіл на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уряд вирішив зайнятися безпечним освітнім процесом у школах, розташованих на лінії розмежування. Планується створити робочу групу щодо реалізації декларації про безпеку шкіл. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
“З метою ефективного реагування та вирішення нагальних проблем шкіл планується верифікувати інформацію від департаментів освіти військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей щодо безпечної організації освітнього процесу у школах, розташованих на лінії розмежування, з даними громадських організацій, що опікуються цими ж школами”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особливу увагу треба приділити організації освітнього процесу на сході України в умовах пандемії, а саме вдосконалення дистанційних форм навчання, розроблення програм з демілітаризації освіти й встановлення соціально-психологічного супроводу школярів.
Окрім того, вирішено створити робочу групу у складі народних депутатів України, представників низки міністерств, міжнародних організацій та ЮНІСЕФ з метою організації належної імплементації Плану заходів з реалізації Декларації про безпеку шкіл.
Нагадаємо, МОН розпочало перегляд чинної системи експертизи шкільних підручників, передбачається вдосконалення порядку організації навчання експертів, які відбирають підручники.