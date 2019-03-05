В правительстве разъяснили, дадут ли субсидию наличкой после замены паспорта на ID-карту

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинцам, которые оформили субсидию по старому внутреннему паспорту, а затем получили ID-карточку, для получения "живых денег" на оплату коммуналки следует обращаться в "Ощадбанк" за такой выплатой, взяв с собой идентификационный номер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на правительственном портале Teplo.gov.ua.

На вопрос, выдадут ли денежную помощь в "Ощадбанке", если субсидия была оформлена по старому паспорту, но вместо паспорта-книжечки выдали ID-карту в 45 лет, на портале сообщили: "Идентификационный номер возьмите с собой, и все будет в порядке".

Напомним, субсидианты, которые оформили субсидии до январе 2019 года, получат наличные за февраль уже в марте.

Первыми "живые" средства для оплаты коммунальных счетов за февраль получат пенсионеры, которые получают пенсию 4 марта. Тем, у кого есть пенсионная карточка, субсидия будет зачислена туда. Тем, у кого нет, домой принесет почтальон. Все не пенсионеры смогут получить свою монетизированного субсидию с 12 марта в любом отделении "Ощадбанка".

В платежках за февраль субсидии отражены не будут - ее выдадут на руки.

Украинцам, которым субсидия поступит вместе с пенсией в 20 числах марта, не отменят субсидию, если оплата за коммунальные платежи за февраль состоится после 25 числа, главное, чтобы задолженности не было на май 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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