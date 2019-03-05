В уряді роз'яснили, чи дадуть субсидію готівкою після заміни паспорта на ID-картку

КИЇВ. 5 березня. УНН. Українцям, які оформили субсидію за старим внутрішнім паспортом, а згодом отримали ID-картку, для отримання "живих грошей" на оплату комуналки варто звертатися до "Ощадбанку" за такою виплатою, взявши з собою ідентифікаційний номер. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на урядовому порталі Teplo.gov.ua.