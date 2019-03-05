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В уряді роз'яснили, чи дадуть субсидію готівкою після заміни паспорта на ID-картку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Українцям, які оформили субсидію за старим внутрішнім паспортом, а згодом отримали ID-картку, для отримання "живих грошей" на оплату комуналки варто звертатися до "Ощадбанку" за такою виплатою, взявши з собою ідентифікаційний номер. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на урядовому порталі Teplo.gov.ua.

На запитання, чи видадуть грошову допомогу в "Ощадбанку", якщо субсидія була оформлена за старим паспортом, але замість паспорта-книжечки видали ID-картку у 45 років, на порталі повідомили: "Ідентифікаційний номер візьміть з собою, і все буде гаразд".

Нагадаємо, субсидіанти, які оформили субсидії до січня 2019 року, отримають готівку за лютий вже у березні.

Першими "живі" кошти для оплати комунальних рахунків за лютий отримають пенсіонери, які отримують пенсію 4 березня. Тим, у кого є пенсійна картка, субсидія буде зарахована туди. Тим, у кого немає, додому принесе листоноша. Усі не пенсіонери зможуть отримати свою монетизовану субсидію з 12 березня у будь-якому відділені "Ощадбанку".

У платіжках за лютий субсидії відображено не буде – її видадуть на руки.

Українцям, яким субсидія надійде разом з пенсією у 20 числах березня, не відмінять субсидію, якщо оплата за комунальні платежі за лютий відбудеться після 25 числа, головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 року.

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