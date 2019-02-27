В уряді заспокоїли отримувачів субсидій щодо оплати комуналки після 25 числа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українцям, яким субсидія надійде разом з пенсією у 20 числах березня, не відмінять субсидію, якщо оплата за комунальні платежі за лютий відбудеться після 25 числа, головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 року. Про це повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.
"Є громадяни, яким субсидія надійде разом з пенсією у 20 числах березня - у їхній пенсійний день. У переважній більшості це працюючі пенсіонери. Виникає запитання - як встигнути оплатити комунальні платежі за лютий і чи не відмінять субсидію, якщо оплата відбудеться після 25 числа? Субсидію не відмінять", - вказано у повідомленні Урядового порталу.
Як зазначається, допомога готівкою наступного місяця так само прийде у день виплати пенсії.
"Головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019-го - тоді, коли відбувається перепризначення субсидій на новий рік", - зазначили в уряді.
Нагадаємо, субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки.