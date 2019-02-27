В уряді заспокоїли отримувачів субсидій щодо оплати комуналки після 25 числа

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українцям, яким субсидія надійде разом з пенсією у 20 числах березня, не відмінять субсидію, якщо оплата за комунальні платежі за лютий відбудеться після 25 числа, головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 року. Про це повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.