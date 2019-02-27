В правительстве успокоили получателей субсидий относительно оплаты коммуналки после 25 числа

"Есть граждане, которым субсидия поступит вместе с пенсией в 20 числах марта - в их пенсионный день. В подавляющем большинстве это работающие пенсионеры. Возникает вопрос - как успеть оплатить коммунальные платежи за февраль и не отменят ли субсидию, если оплата произойдет после 25 числа? Субсидию не отменят", - указано в сообщении Урядового портала.

Как отмечается, помощь наличными в следующем месяце так же придет в день выплаты пенсии.

"Главное, чтобы задолженности не было на май 2019-го - тогда, когда происходит переназначение субсидий на новый год", - отметили в правительстве.

Напомним, субсидианты за февраль получат наличные для оплаты коммуналки.